Coupe du monde: La France prend le quart en battant la Pologne

Le Savoyard de 36 ans est entré dans l’Histoire de France. AFP

Cela ne fait que 36 ans que les 8es de finale ont été introduits dans la compétition planétaire et la France en a désormais disputé six. A chaque fois, elle a passé ce cap et ça vous classe une sélection. Dimanche, face à des Polonais bien plus accrocheurs que prévu, les hommes de Didier Deschamps ont encore une fois pris le quart, pour la troisième fois de suite – 2014, 2018 et 2022. Et encore une fois, ils peuvent remercier Olivier Giroud, devenu à la 44e minute le buteur le plus prolifique du pays au niveau international (52 buts, contre 51 à Thierry Henry).

Le but de Giroud RTS 2

Rien n'a toutefois été simple pour des Bleus aux intentions offensives comme trop souvent limitées. Sans un capitaine Hugo Lloris inspiré et un peu de chance en première période, Kylian Mbappé et compagnie auraient même pu se retrouver menés, comme sur cette incroyable triple action de la 38e minute. Le gardien, nouveau co-recordman de sélections (142, comme Lilian Thuram), a réussi une parade exceptionnelle sur un tir de Piotr Zielinski à bout portant, avant que Raphaël Varane, dans l'enchaînement, ne sauve sur la ligne une tentative de Jakub Kaminski qui prenait le chemin du 0-1.





Triple occasion polonaise à 0-0 RTS 2

Le doute était en train d'envahir les rangs français. La troupe de Deschamps avait envoyé des coups de semonce de loin en début de rencontre (Aurélien Tchouaméni ou Jules Koundé), mais ça c'est surtout parce qu'ils n'arrivaient pas à s'approcher du but adverse. Giroud avait même manqué, seul au deuxième poteau, un ballon en or d'Ousmane Dembélé juste avant la demi-heure. Et quand les Bleus ont fini par régler la mire, les poings de l'incroyable Wojciech Szczesny se sont mis sur la route de la grosse frappe de Mbappé (35e).

Comme ce dernier a fini par trouver Giroud juste avant le thé - quel flair de buteur du Savoyard de 36 ans, sur son tir croisé dans le petit filet... -, la France a évolué de manière bien plus sereine après la pause. Elle a toutefois dû attendre une contre-attaque, lancée par Antoine Griezmann depuis son propre point de penalty et conclue par Mbappé d’une frappe dans la lucarne au premier poteau (75e), pour sceller définitivement l’affaire.

Le 2e but de la France par Mbappé RTS 2

L’attaquant du PSG a ensuite nettoyé l’autre lucarne dans les dernières secondes. Ses 32e et 33e réalisations en équipe nationale, soit deux de plus qu’un certain Zinédine Zidane. C'est aussi son neuvième but en phase finale de Coupe du monde, soit un de mieux que Cristiano Ronaldo et Diego Armando Maradona.

Le deuxième but personnel de Mbappé RTS 2

Et un… Et deux… Et trois… On connaît la chanson, mais elle a un peu évolué, puisque Robert Lewandowski a changé les paroles en convertissant un penalty à la 99e.

Le penalty marqué par Lewandowsky RTS 2

Les champions du monde en titre sont donc toujours en lice pour assurer leur propre succession. A l'instar de l'Argentine (2-1 contre l'Australie) et des Pays-Bas (3-1 contre les Etats-Unis), ils ont dû trimer, mais l'essentiel est fait, comme souvent avec Didier Deschamps aux commandes. Les Français continueront leur route samedi prochain à 20 heures contre le vainqueur de l'autre 8e de finale du jour entre l'Angleterre et le Sénégal. Dans les deux cas, ça promet.