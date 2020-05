Coronavirus

La France prolonge l'état d'urgence sanitaire

L'Exécutif a annoncé qu'il serait prématuré de lever l'état d'urgence sanitaire le 23 mai prochain. Celui-ci est donc prorogé au 24 juillet. Le texte doit encore être validé par le parlement.

L'état d'urgence sanitaire est effectif depuis le 24 mars. Sa levée le 23 mai «serait prématurée», «les risques de reprise épidémique» étant «avérés en cas d'interruption soudaine des mesures en cours», indique le projet de loi examiné ce samedi en conseil des ministres et qui doit être soumis à partir de lundi au Parlement.

Le texte précise notamment les conditions de quarantaine des personnes arrivant en France et atteintes du virus. Il porte aussi sur la mise en oeuvre d'un «système d'information» concernant les personnes malades et leur entourage pour une durée maximale d'un an.