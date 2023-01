Covid : La France prolonge les contrôles sanitaires pour les voyageurs chinois

Depuis janvier, les voyageurs de plus de 11 ans au départ de la Chine par avion doivent fournir avant d’embarquer un test négatif de moins de 48 h. La mesure est prolongée jusqu’au 15 février.

Comme la France, plusieurs pays dont les États-Unis, le Japon, le Canada, l’Australie et, ici, l’Espagne, ont instauré l’obligation de tests négatifs au Covid-19 pour les voyageurs en provenance de Chine.

Initialement prévus pour durer jusqu’au 31 janvier, les contrôles imposés en France aux voyageurs en provenance de Chine ont été prolongés jusqu’au 15 février «au vu de l’évolution sanitaire», peut-on lire dans un décret publié au Journal officiel samedi. Et l’obligation du port du masque pour les passagers de plus de six ans à bord des vols est obligatoire.