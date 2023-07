Proposition polémique: La France réfléchit à restreindre les réseaux sociaux en cas d’émeutes

«Suspensions de fonctionnalité»

«Ça peut être des suspensions de fonctionnalités», a déclaré le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, en évoquant les outils à disposition lors de situations telles que les émeutes déclenchées par la mort du jeune Nahel le 27 juin. «Vous avez par exemple des fonctions de géolocalisation, sur certaines plateformes, qui permettent à des jeunes de se retrouver à tel endroit, en montrant des scènes, comment mettre le feu, … Ce sont des appels à l’organisation de la haine dans l’espace public et là vous avez autorité pour pouvoir suspendre», a-t-il dit en rendant compte du Conseil des ministres.

Selon l’entourage du chef de l’Etat, le président Emmanuel Macron «n’a à aucun moment dit qu’il envisageait de couper les réseaux dans le sens d’un black-out généralisé». «Il s’agit de «pouvoir ponctuellement et temporairement suspendre des réseaux sociaux», a ajouté cette source. «Nous avons besoin d’avoir une réflexion sur l’usage de ces réseaux chez les plus jeunes, dans les familles, à l’école, les interdictions qu’on doit mettre», a souligné le chef de l’Etat, selon des propos rapportés par la presse et confirmés par l’Elysée.