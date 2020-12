Covid-19 : La France réfléchit à un nouveau confinement

Alors que la vaccination s’accélère en Europe, le nombre d’hospitalisations inquiète en Angleterre et le cap du million de personnes infectées a été dépassé en Afrique du Sud. En France, des reconfinements locaux ne sont pas à exclure.

La France réunit mardi le conseil de défense et réfléchit à des reconfinements locaux pour prévenir un nouveau rebond de la pandémie de coronavirus, qui a atteint un niveau alarmant en Angleterre, tandis que l’Afrique du sud durcit ses restrictions après avoir franchi le cap du million de personnes infectées.

Alors que les campagnes de vaccination prennent de la vitesse en Europe et aux États-Unis face à la pandémie qui a tué plus de 1,7 million de personnes – dont 186’000 en Russie–, l’OMS s’inquiète de ce qui nous attend à l’avenir, et qui pourrait être «pire».