Funérailles : La France rend un hommage national à Jean-Paul Belmondo

Décédé lundi à l’âge de 88 ans, Bébel a le droit à un hommage national dans la cour des Invalides ce jeudi à Paris, en présence d’Emmanuel Macron.

Seront présents la famille de l’acteur, rassemblée autour du cercueil du «patriarche», responsables politiques, sportifs et admirateurs. Près de 1000 personnes du public pourront assister à l’hommage, munis de leur pass sanitaire. Pour ceux qui ne pourront pas entrer, des écrans géants seront installés dans la cour des Invalides. Et les Français pourront suivre les éditions spéciales sur les chaînes de télévision.

«Quelqu’un de la famille»

La fin d’une époque

Mercredi soir, près de 4,2 millions de téléspectateurs ont regardé «Le Professionnel» sur France 2. Même succès lundi soir, où plus de six millions et demi de personnes ont regardé l’un de ses films proposés par les chaînes. La mort de Bébel marque la fin d’une époque du cinéma français triomphant, électrisé à la fois par l’audace de la Nouvelle Vague et par des stars attirant sur leur nom des millions de fans en salles.