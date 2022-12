Immigration clandestine : La France renvoie par navettes des réfugiés à Bâle

On apprend qu’il existe un accord entre la Suisse et la France qui facilite la procédure de renvoi pour les autorités françaises. Les personnes en situation irrégulière doivent toutefois être interceptées dans «une zone frontalière», soit, concrètement entre Bâle et Mulhouse. Or, la Suisse ne peut pas faire de même, par exemple en ce qui concerne les réfugiés ou les migrants qui transitent par le territoire helvétique, pour les renvoyer à la frontière allemande ou autrichienne.

Quant aux «navettes», ni les autorités fédérales suisses ni les responsables français n’en disent davantage. On ne sait donc pas si leur retour est assuré en train ou en bus et si les personnes sont accompagnées par les forces de l’ordre. Quoi qu’il en soit, des deux côtés de la frontière, on déplore un manque de moyens pour des contrôles systématiques. Peu de personnes seraient finalement interceptées entre Bâle et Mulhouse, et celles qui sont remises aux autorités suisses sont vite relâchées et peuvent continuer leur route. Les migrants qui transitent par la Suisse cherchent souvent à rejoindre la France ou la Grande-Bretagne.