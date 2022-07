Météo : La France s’attend lundi à une «apocalypse de chaleur»

Cinquante et un départements sont par ailleurs en vigilance orange (ce qui signifie «soyez très vigilants») et le reste de la France – à l’exception de la Corse du Sud – est en jaune («soyez attentifs»).

Nuit vraiment torride

La journée de lundi pourrait être l’une des plus chaudes jamais enregistrées en France. «Dans certaines zones du Sud-Ouest, ce sera une apocalypse de chaleur», a déclaré à l’AFP François Gourand, prévisionniste à Météo France. «Il y a énormément de records attendus demain: en Bretagne, avec peut-être jusqu’à 40 °C à Brest», ce qui serait un record absolu, mais aussi dans les Landes, où «la forêt landaise sera au-dessus des 42 °C et peut-être jusqu’à 44 °C», a déclaré le prévisionniste Olivier Proust lors du point presse.

La nuit de lundi à mardi sera brûlante dans tous les départements en rouge: «On va avoir une nuit vraiment torride», avec des minimales ne descendant pas en dessous de 25/26 °C au plus frais de la nuit, a-t-il ajouté. Mardi, «la baisse sensible des températures par l’Atlantique se confirme» et la vigilance rouge devrait être levée dès 6h00, selon le bulletin de Météo France. Mais de fortes chaleurs devraient perdurer dans le Sud-Est.

La forêt, «un bien majeur»

Au total depuis mardi, ce sont plus de 14’000 habitants et vacanciers qui ont dû plier bagage, trouvant notamment refuge dans les sept centres d’hébergement d’urgence ouverts.

Face à la chaleur écrasante, une seule arme: s’hydrater et limiter ses déplacements aux heures les plus chaudes, rappelle Météo-France. Et il va falloir s’y habituer. La multiplication de ces phénomènes est une conséquence directe du réchauffement climatique selon les scientifiques, les émissions de gaz à effet de serre augmentant à la fois leur intensité, leur durée et leur fréquence.