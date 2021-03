Coronavirus : La France se reconfine: Paris et d’autres régions concernées

Jeudi, le Premier ministre français Jean Castex a annoncé de nouvelles mesures pour tenter de limiter la troisième vague de Covid-19 qui frappe le pays.

«La progression de l’épidémie s’accélère nettement» avec 38’000 cas de Covid-19 mercredi, 35’000 jeudi et des nouveaux cas en augmentation «de 23,6 % en une semaine», a déploré le Premier ministre Jean Castex pour justifier les nouvelles mesures de restriction sanitaire.

«Cette reprise dessine en réalité ce qui s’apparente de plus en plus clairement à une 3ème vague, alors même que nous approchons du chiffre terrible des 100’000 morts», a souligné le chef du gouvernement.

«Souci d’équité»

Les commerces et rayons de grandes surfaces ne rentrant pas dans la liste de ceux «vendant des biens et des services de première nécessité» fermeront leurs portes dans les 16 départements concernés par le reconfinement, dont ceux d’Ile-de-France, à partir de ce week-end, a annoncé le Premier ministre Jean Castex jeudi.

«Par souci d’équité, les restrictions de vente s’appliqueront aux mêmes produits qu’ils soient vendus dans un rayon de grande surface, un commerce spécialisé ou un petit commerce de centre-ville», a-t-il ajouté. Dans un hypermarché, certains rayons considérés comme essentiels resteront ouverts, mais ceux vendant des produits non essentiels ne seront plus accessibles.

Comme lors du 2e confinement

C’est donc le même dispositif qu’au deuxième confinement de l’automne 2020, avec une différence importante: librairies et disquaires pourront rester ouverts, étant désormais catégorisés comme «de première nécessité».

Lors des précédents confinements, le gouvernement avait précisé la liste des produits considérés comme essentiels à la poursuite de l’activité économique, comprenant notamment la vente de produits alimentaires, les journaux et papeterie, les matériaux de construction ou encore la quincaillerie, «ainsi que pour la vente de produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de produits de puériculture».

«Au moins 4 semaines»

Les mesures de restriction sanitaire pour lutter contre le Covid-19 ont été prises pour «au moins 4 semaines» et pourront être étendues «si nécessaire à d’autres parties du territoire», a déclaré jeudi le Premier ministre Jean Castex.

Le Premier ministre a annoncé «de nouvelles mesures de freinage massives» de l’épidémie de Covid-19 dans 16 départements, dont ceux de l’Ile-de-France et des Hauts-de-France, à partir de samedi pour quatre semaines, dont des sorties limitées à 10 km autour de chez soi et la fermeture des commerces et rayons dits non-essentiels.