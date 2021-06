Défense : La France suspend ses opérations militaires au Mali

Le coup d’État survenu le 24 mai au Mali ne restera pas sans conséquences. La France a décidé de ne plus collaborer à la protection de ce pays d’Afrique.

«Des exigences et des lignes rouges ont été posées par la Cédéao et par l’Union africaine pour clarifier le cadre de la transition politique au Mali», et «dans l’attente de ces garanties, la France (…) a décidé de suspendre, à titre conservatoire et temporaire, les opérations militaires conjointes avec les forces maliennes ainsi que les missions nationales de conseil à leur profit», souligne le ministère français des Armées dans un communiqué transmis à l’AFP.

Coup d’État condamné

En revanche, la force «Takuba» initiée par la France, composée d’unités de forces spéciales européennes et censée former l’armée malienne au combat face aux jihadistes, compte parmi les activités suspendues.

Désengagement déjà prévu

Opération coûteuse

Avant même ce second coup d’État, la France comptait d’ores et déjà amorcer à partir de l’été un désengagement progressif de ses troupes engagées dans une opération coûteuse humainement et financièrement, moins d’un an avant l’élection présidentielle française, et à l’heure où les armées mobilisent des moyens grandissants face aux menaces de conflits de haute intensité.