Euro 2020 : La France tenue en échec en Hongrie

À Budapest, les champions du monde n’ont pu faire mieux que match nul contre les Hongrois.

La joie hongroise après l’ouverture du score devant plus de 50’000 spectateurs.

Le volcan brûlant de la Puskas Arena s’est refermé sur les Bleus, tenus en échec samedi à Budapest (1-1) par une équipe hongroise surchauffée par ses fervents supporters et ravie de retarder la qualification des champions du monde pour les huitièmes de l’Euro.

En pleine confiance après son succès inaugural contre l’Allemagne à Munich (1-0), l’équipe de France a subi une inattendue piqûre de rappel, éreintée par les températures caniculaires de l’après-midi hongrois et assommée par les chants vibrants des 55’998 supporters de la seule enceinte de la compétition remplie à 100%.

Griezmann évite l’humiliation

Antoine Griezmann, pour son 50e match d’affilée avec les Bleus sans en manquer un seul, a évité aux Tricolores un vrai faux pas en égalisant (66e), après le but tout en rapidité d’Attila Fiola, fulgurant devant Benjamin Pavard et Raphaël Varane au bout d’une première période haletante (45e+2).

Mais la déroute était proche, dans une ambiance d’un autre temps, une atmosphère que les Bleus n’avaient plus connue depuis Konya il y a précisément deux ans, antre turc d’un revers marquant, en qualifications à l’Euro (2-0).

La Hongrie empoche son premier point dans le «groupe de la mort», dominé par la France (quatre points) avant le duel entre le Portugal (3 pts) et l’Allemagne (0 pt), plus tard samedi à Munich (18 heures).

Chaud public

Mais cela n’a pas été suffisant pour s’assurer un début de match apaisé: Benjamin Pavard s’est immédiatement retrouvé au sol après un impressionnant salto, et Raphaël Varane a été coupable d’une inhabituelle faute à retardement.

De quoi donner le ton à une Puskas-Arena en fusion, sous 30 degrés ambiants, un soleil torride et une humidité de 40%.

Manque d’efficacité des Bleus

Au rythme des «Hungaria, Hungaria!» qui ont largement recouvert les chants des 5700 fans français venus jusqu’ici armés d’un test PCR négatif, la Hongrie a résisté aux assauts de Kylian Mbappé, malheureux sur deux têtes et une frappe (17e, 21e, 33e), et Karim Benzema, maladroit sur une occasion en or (33e).