Pandémie : La France tombe le masque en extérieur

Dès ce mercredi, le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur en France et le télétravail n’est plus que recommandé.

La France a levé certaines restrictions liées au coronavirus, ce mercredi. Reuters

Le gouvernement français a commencé mercredi à lever des restrictions liées au Covid pour alléger un peu le quotidien des Français, tout en se disant «vigilant» pour la suite alors que la pression reste forte à l’hôpital. Après d’autres pays européens comme l’Angleterre et le Danemark, la France desserre à son tour les contraintes, en suivant un calendrier en deux étapes, annoncé fin janvier.

À partir de ce mercredi, le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur, les jauges dans les lieux recevant du public assis (stades, établissements culturels…) sont abandonnées et le télétravail n’est plus imposé, mais seulement recommandé.

Dans deux semaines, le 16 février, ce sont les discothèques, fermées depuis le 10 décembre, qui pourront rouvrir. Les concerts debout seront à nouveau autorisés. La consommation au comptoir sera également possible dans les bars. Tout comme la consommation dans les stades, les cinémas et les transports.

Un «signal très encourageant»

Le gouvernement n’a pas conditionné la levée de ces restrictions à l’évolution de la situation sanitaire. Aux yeux des autorités, la menace due au variant Omicron est désormais limitée puisqu’il est moins dangereux que ses prédécesseurs, bien que nettement plus contagieux. «On constate depuis quelques jours une inversion encore fragile de la tendance, avec moins de cas déclarés chaque jour que sept jours auparavant», a souligné mardi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Un «signal très encourageant», a-t-il estimé, invitant toutefois à «rester prudent», notamment en raison du sous-variant d’Omicron «BA.2, très contagieux», qui semble avoir retardé le pic des contaminations dans d’autres pays.

En moyenne sur sept jours, 322’256 cas ont été enregistrés, selon les derniers chiffres (contre 366’179 il y a une semaine). Le nombre de patients en réanimation est resté quasi stable sur une semaine (3751 mardi contre 3741), mais les hospitalisations continuent d’augmenter.

Différence «multifactorielle»

Selon les comptages des dernières 24 heures, 382 personnes sont mortes à l’hôpital avec un diagnostic Covid (contre 348 la veille). «Nous devons rester vigilants, car la pression hospitalière reste élevée», relève Emmanuel Macron dans une interview à «La Voix du Nord» mise en ligne mardi soir. «Ceux qui pensent qu’on en aurait fini avec l’épidémie, c’est faux», souligne-t-il.

Cette situation mitigée à l’hôpital explique que la France n’aille pas aussi loin que le Danemark et l’Angleterre, où le pass sanitaire a été levé. «Leur niveau d’occupation (des soins intensifs) est à un niveau beaucoup plus bas que le niveau auquel nous sommes en France», a expliqué devant des sénateurs Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, chargé de conseiller le gouvernement.

Selon lui, cette différence est «multifactorielle» et tient notamment à un moins bon taux de vaccination en France chez les plus âgés, les plus à risque de développer une forme grave.