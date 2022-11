Droits de l’homme : La France toujours malade de ses prisons

Des maisons d’arrêt surpeuplées à plus de 140% et une inflation qui ne faiblit pas: près de trois ans après sa condamnation par la justice européenne pour sa surpopulation carcérale, la France n’a toujours pas endigué ce mal endémique. Selon les dernières données officielles, les prisons françaises comptaient 72’350 détenus pour quelque 60’000 places au 1er octobre, soit 3177 de plus en un an et 13’655 de plus qu’en juin 2020, quand la crise sanitaire avait entraîné une chute drastique du nombre de prisonniers. Au rythme de progression actuel, le record absolu de 72’575 personnes incarcérées atteint en mars 2020 à la veille de la mise sous cloche du pays, devrait être prochainement dépassé.