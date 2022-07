Covid-19: La France a-t-elle été trop liberticide pendant l’urgence sanitaire?

Covid-19 : La France jugée trop liberticide pendant l’urgence sanitaire

Au nom de l’impératif sanitaire, les Français ont accepté pendant deux ans et demi de pandémie un recul de leurs libertés, exagéré pour certains qui veulent pouvoir désormais mieux débattre du sujet. «En Europe occidentale, la France a été le pays qui a pris les mesures les plus dures», analyse aujourd’hui Raul Magni-Berton, politologue à Sciences Po Grenoble.

Dureté des mesures françaises

A la suite du vote du Parlement , le 1er août prendront officiellement fin les cadres juridiques d’exception – état d’urgence, gestion de la crise sanitaire – qui avaient été décidés face à la catastrophe sanitaire. Sauf décision du Conseil constitutionnel saisi par des députés LFI, le gouvernement pourrait ne plus imposer qu’un test négatif de dépistage au Covid à l’embarquement en direction du territoire français et pour les voyages outre-mer, dans des cas bien précis.

Depuis mars 2020, 13 lois ont été votées par le Parlement, donnant au Premier ministre des pouvoirs qui se sont traduits par des confinements, couvre-feu, pass sanitaires et vaccinaux, etc. Pour le politologue, la dureté des mesures françaises s’explique notamment par le fait que l’exécutif disposait d’une large majorité et a pu facilement imposer des décisions de façon unilatérale. «Il n’est pas étonnant qu’on abandonne l’état d’urgence au moment où le gouvernement ne jouit plus que d’une majorité relative», estime-t-il.