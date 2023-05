La France va bientôt interdire le cannabis de synthèse

On retrouve l’hexahydrocannabinol, entre autres, dans des fleurs de cannabis, sur lesquelles il a été vaporisé et dans des e-liquides pour les cigarettes électroniques.

La molécule est connue de longue date par les scientifiques mais, depuis quelques mois, les autorités sanitaires de différents pays – Europe et États-Unis – constatent qu’elle est de plus en plus commercialisée sur internet ou dans des boutiques physiques. Ses effets sont mal connus mais les addictologues tendent à les juger comparables à ceux du tétrahydrocannabinol (THC), la substance au cœur des effets psychoactifs du cannabis.

Or, contrairement à ce dernier, les produits à base de HHC ne font pas l’objet d’une interdiction à la vente ou à la consommation. On le retrouve, entre autres, dans des fleurs de cannabis, sur lesquelles il a été vaporisé, dans des e-liquides pour les cigarettes électroniques, dans des confiseries aromatisées.

«Il y a un trou dans la raquette qu’il faut combler rapidement»

L’essor du HHC, phénomène «émergent», représente de «potentiels risques sanitaires et sociaux», note l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies dans un rapport publié mi-avril sur cette nouvelle molécule. Apparu sur le marché de la drogue aux États-Unis fin 2021, le HHC a été repéré pour la première fois en Europe en mai 2022, lors d’une saisie par des douaniers, retrace l’observatoire. Huit mois plus tard, il avait été identifié dans plus de 70% des pays membres de l’UE.