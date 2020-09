Coronavirus : La France va devoir «prendre des décisions difficiles»

Les experts scientifiques du gouvernement français estiment que le pays se situe désormais à un niveau «inquiétant», concernant la circulation du Covid-19 au sein de la population.

Le gouvernement français «va être obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles» «dans les huit à dix jours maximum», a estimé mercredi le président du Conseil scientifique. L’expert a qualifié d’»inquiétant" le niveau de l'épidémie de Covid-19 en France.

Le système de soins à risque

«La France se situe à un niveau maintenant qui est inquiétant, qui n’est pas celui de l’Espagne mais qui n’est pas loin, avec un décalage peut-être d’une quinzaine de jours, et qui est beaucoup plus sévère que celui de l’Italie», a-t-il estimé, au cours d’une conférence de presse en ligne consacrée aux modalités d’isolement des personnes infectées et des cas contacts.