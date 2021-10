Rapport – La France va en savoir plus sur la pédocriminalité dans l’Eglise catholique

Rapport : La France va en savoir plus sur la pédocriminalité dans l’Église catholique

La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église rend, après deux ans et demi de travaux, un rapport très attendu sur la pédocriminalité dans l’Église catholique.

Le rapport sera examiné à la loupe à Rome, où la question a été évoquée par le pape François et une partie des évêques français au Vatican en septembre.

Après deux ans et demi de travaux, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase) depuis 1950, présidée par le haut fonctionnaire Jean-Marc Sauvé, 72 ans, va dévoiler son rapport: une somme de 2500 pages.

Il sera remis à la Conférence des évêques de France (CEF) et à la Conférence des religieuses et religieux des instituts et congrégations (Corref), qui l’avaient commandé, lors d’une conférence de presse à laquelle ont été invités des représentants d’associations de victimes.