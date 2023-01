Protection des animaux : La France va former 4000 agents face à la maltraitance animale

Un policier ou un gendarme sera formé et désigné référent sur les questions des maltraitances animales dans les 4000 commissariats de police et brigades de gendarmerie de France, a annoncé vendredi le ministre français de l’Intérieur.

«Bien comprendre le droit qui s’applique»

Depuis janvier, 15 enquêteurs policiers et gendarmes rattachés à l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (Oclaesp) ont intégré un nouveau service spécialisé dans la lutte contre la maltraitance animale. «Il faut parallèlement que les magistrats appliquent les textes de loi et soient beaucoup plus fermes dans les condamnations», a réagi dans un communiqué l’association Stéphane Lamart pour la défense des droits des animaux.