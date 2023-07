Réseaux sociaux : La France va imposer un accord parental obligatoire avant 15 ans

Après un feu vert unanime mercredi de l’Assemblée nationale, la proposition de loi doit être approuvée jeudi par le Sénat. La date d’entrée en vigueur du texte est encore incertaine et dépend notamment d’un avis que devra rendre la Commission européenne sur sa conformité avec le droit de l’UE. Les réseaux sociaux auront ensuite un an pour se plier à leurs obligations pour les nouvelles inscriptions, et deux ans pour les comptes déjà existants, même si les modalités techniques font encore l’objet de consultations.

Première inscription vers 8 ans et demi

La «majorité numérique» à 15 ans à laquelle se réfère le texte n’est pas une nouveauté: elle a été introduite en France en 2018 en application d’une législation européenne. Mais ce seuil concerne plus largement l’âge sous lequel un accord parental est requis pour que les données personnelles d’un mineur soient traitées. Surtout, il n’est pas véritablement appliqué et n’a pas eu d’impact sur l’accès des enfants aux réseaux sociaux.

En théorie, les réseaux sociaux ne sont pas ouverts en France aux moins de treize ans. Mais la première inscription y interviendrait en moyenne vers huit ans et demi, et plus de la moitié des 10-14 ans y sont présents, selon la Commission nationale française de l’informatique et des libertés (CNIL). En cas de manquement à leurs nouvelles obligations, les réseaux sociaux s’exposeront à une sanction, avec une amende allant jusqu’à 1% du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise.