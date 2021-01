Coronavirus : La France vers une extension du couvre-feu à 18h00

Le Premier ministre Jean Castex tient une conférence de presse à 18h00 où il devrait annoncer un nouveau durcissement des mesures contre le Covid.

Reconfinement écarté?

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé jeudi la mise en place d’un protocole visant à tester jusqu’à un million d’enfants et d’enseignants par moi. Environ 20’000 nouveaux cas sont comptabilisés chaque jour en France – plus de 23’000 mercredi -, loin des 5000 espérés à la mi-décembre par le gouvernement. Et la pression hospitalière ne faiblit pas. Critiqué pour le démarrage poussif de la vaccination, le gouvernement français va permettre aux quelques 5 millions de plus de 75 ans de recevoir une première injection à partir de lundi.