Covid-19 : La France veut ouvrir ses terrasses le 19 mai et ses restos le 9 juin

Les commerces, terrasses de bars et restaurants ainsi que les lieux culturels, dont les cinémas et les musées, rouvriront à partir du mercredi 19 mai en France, a indiqué Emmanuel Macron dans un entretien à la presse régionale.

A cette date, les tables en terrasse seront limitées à 6 personnes, alors que les musées, monuments, cinémas, théâtres et salles de spectacle avec public assis pourront reprendre leur activité avec un maximum de 800 personnes en intérieur et 1000 en extérieur. Les bars et restaurants rouvriront en intérieur à partir du 9 juin.