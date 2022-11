LIVE Coupe du monde: Score nul et vierge à la pause entre la France et le Danemark

Pour revenir à l'action précédente, Rabiot est une vraie plus-value en ce moment pour Didier Deschamps. Lui qui avait réalisé un début de saison moyen avec la Juventus réalise une grosse fin d'année. Il a déjà marqué d'ailleurs un but et délivré une passe décisive lors du premier match face à l'Australie. Véronique, maman et agent du joueur, se frotte les mains…