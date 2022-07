Coronavirus : La France vote la fin du pass sanitaire et des autres mesures d’exception

Approuvé par 209 voix contre 30

«Dans une situation politique inédite», il est «le résultat d’une méthode» qui «répond à deux maîtres mots: le dialogue et le compromis sans compromission», a affirmé le ministre. Le Sénat l’a approuvé par 209 voix contre 30. Les groupes LR, centriste et RDPI à majorité En Marche ont voté très majoritairement pour, de même que le groupe RDSE à majorité radicale. Mais 14 sénateurs LR ont voté contre et 12 se sont abstenus, ainsi que quatre élus de la majorité présidentielle. Le groupe CRCE à majorité communiste a voté contre. Ecologistes et socialistes se sont abstenus, alors que les députés PS ont voté le texte.