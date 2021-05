Série : La franchise «New York, police judiciaire» s’agrandit

Pour la première fois, un feuilleton de Dick Wolf racontera l’histoire du point de vue des accusés.

Si «New York, police judiciaire» s’est terminée en 2010 après 20 saisons, les fans de l’univers imaginé par Dick Wolf ont toujours eu un nouveau feuilleton à leur disposition. Six déclinaisons ont en effet vu le jour depuis 1999, une septième devrait prochainement être proposée sur le service de streaming Peacock et une huitième vient d’être commandée par NBC.

Cette dernière, intitulée «Law and Order: For the Defense», différera de toutes celles qui l’ont précédée, puisqu’elle sera la première à se placer du côté des accusés de crimes. Là où les autres racontent (ou racontaient) l’histoire du point de vue de la police ou du procureur, la future série s’intéressera au travail des avocats de la défense. «Ce nouveau feuilleton est passionnant pour moi. Nous avons passé les trente dernières années à nous occuper de l’accusation dans les séries. Maintenant, nous allons jouer en défense et c’est génial», a confié Dick Wolf dans un communiqué. Le producteur s’est également dit ravi de collaborer avec Carol Mendelsohn, créatrice des «Experts: Miami», pour ce projet.

On ignore encore tout du casting de «Law and Order: For the Defense» et de la date de début de tournage. En ce qui concerne le scénario, par contre, NBC a fait savoir qu’en plus des avocats des criminels, c’est le système pénal américain dans son ensemble qui serait au centre de la série avec, chaque semaine, «un conte moral contemporain».