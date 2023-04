Genève: La fraude aux loyers cacherait une arnaque bien plus vaste

«Des professionnels de la tromperie»

Le Comptoir immobilier affirme avoir «été victime d’une escroquerie à large échelle, minutieusement pensée et construite, juge son avocat Me Robert Assaël. Les auteurs étaient de vrais professionnels de la tromperie. Quand ma mandante a découvert, au début 2021, les malversations dont elle avait été victime, elle a mis fin à tous les mandats la liant au propriétaire; et elle s’est séparée des cadres en charge des dossiers de ce client et qui s’étaient laissés manipuler. Cela fait donc deux ans que la régie n’a plus rien à voir avec ces immeubles et leur gestion.» Me Robert Assaël précise qu’après le feu des Pâquis, «humainement sensible à la situation des résidents, la régie a mis gracieusement à leur disposition une maison pour les reloger, à ce jour encore».