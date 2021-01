Commerce de détail : La fréquentation des magasins en Suisse s’est effondrée

Dans une étude publiée mercredi, Credit Suisse constate que même les détaillants alimentaires, qui ont su tirer leur épingle du jeu durant la pandémie, vont au-devant de perspectives moroses en 2021.

Les ventes se sont complètement effondrées pendant le confinement. Ici les chiffres d’affaires nominaux du commerce de détail, indexés (janv. 2012 = 100) et saisonniers. Source: GfK, Credit Suisse

Le commerce de détail a été durement éprouvé en 2020 en Suisse. La pandémie de Covid-19 et les mesures visant à l’endiguer – en particulier les deux mois de confinement durant le printemps – ont eu de lourdes conséquences sur les chiffres d’affaires et bénéfices dans la branche, relève Credit Suisse dans une étude publiée mercredi en collaboration avec le cabinet de conseil Fuhrer & Hotz.

Alors que l’alimentaire a largement tiré son épingle du jeu, les chiffres d’affaires se sont effondrés dans la plupart des secteurs non alimentaires durant le confinement. Ils ont ensuite pu se rattraper notamment grâce au tourisme national durant l’été et l’automne. Seul le segment des vêtements et chaussures n’a pas pu se redresser. Le recul des chiffres d’affaires, initié ces dernières années, s’y est poursuivi en 2020 même après la levée du confinement.