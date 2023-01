Londres : La fronde contre une IA génératrice d’images s’intensifie

Capture d’écran The Verge

Stable Diffusion fait un nouveau mécontent. Après un trio d’artistes aux États-Unis, c’est au tour de Getty Images de porter plainte contre le programme automatique de génération d’images par intelligence artificielle Stable Diffusion. L’agence de photos, qui diffuse des images d’illustration et d’actualités, a entamé une procédure judiciaire devant la Haute Cour de justice de Londres, a-t-elle fait savoir dans un communiqué rapporté par The Verge. Elle accuse la société Stability AI, à l’origine du populaire modèle d’IA Stable Diffusion, d’avoir «illégalement copié et traité des millions d’images protégées par le droit d’auteur».