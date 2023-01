Genève : La fronde de Perly menace l’extension du tram 15

L’extension de la ligne de tram 15 vers Saint-Julien (F) est menacée par un possible recours de la commune de Perly-Certoux, qui conteste le projet actuel. Son maire a expliqué à la « Tribune de Genève » que si elle n’était pas entendue, elle pourrait saisir la justice et demander un effet suspensif, susceptible de retarder l’aménagement de plusieurs années.

Le prolongement du tram 15 jusqu’aux Cherpines, à Plan-les-Ouates, sera achevé d’ici la fin de l’année. C’est la suite du programme qui irrite la petite municipalité du sud de Genève. D’une part, il prévoit d’interdire aux véhicules d’entrer dans le village par la route de Saint-Julien. Or, Perly veut maintenir cette possibilité pour les entreprises et les usagers des commerces. D’autre part, une imposante interface des TPG doit être bâtie à l’entrée de la localité: or, elle empêchera l’accès direct au village pour les habitants, mais surtout, elle en péjorera la desserte en transports publics, actuellement assurée par le bus D: un tram sur deux rebroussera en effet chemin à cet endroit.