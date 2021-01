Mercredi, lors de sa conférence de presse, le Conseil fédéral a indiqué qu’il souhaitait prolonger les mesures sanitaires en vigueur, et notamment la fermeture de nombreux établissements. Cependant, un groupe de commerçants, comprenant des propriétaires de restaurants, salons de beauté, cafés et de fitness entendent rouvrir leurs portes le 11 janvier, relate le «Tagesanzeiger» .

Sentiment d’injustice

En Suisse, une page internet a été crée. Selon le journal alémanique, plus de 5000 membres auraient rejoint ce mouvement, notamment dans les cantons de Berne, Bâle et Zurich. Selon GastroSuisse, ce mouvement est en plein essor. Dans un communiqué, la fédération de l'hôtellerie et de la restauration précise qu’elle s’en détache totalement: «GastroSuisse se distancie de cette initiative, n'a rien à voir avec cette action et ne sait pas non plus qui se cache derrière».