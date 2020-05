Auto/Moto

La frontière s'estompe entre réel et virtuel

Contraints de se rabattre sur l'esport, faute de réelles courses, des pilotes se font toutefois rattraper «pour de vrai» pour leurs incartades et autres débordements dans les compétitions en ligne.

Injure raciste

Un autre pilote américain, Kyle Larson, qui court en Nascar, vient lui de payer très cher d'avoir oublié que la frontière entre le virtuel et le réel n'était pas si étanche que cela. Lors d'une course esport retransmise sur les réseaux sociaux mi-avril, il a lâché une injure raciste. Contrit, il a reconnu n'avoir aucune excuse mais a été suspendu derechef par le Nascar et licencié par son équipe. Il doit maintenant suivre des cours de sensibilisation au racisme avant d'espérer reprendre le volant d'une vraie voiture.

Le psychologue du sport Eric Nihous fait un parallèle entre les jeux vidéo et les cruels contes pour enfants d'antan. «Ils servent à extérioriser les pulsions agressives», souligne-t-il lors d'un entretien à l'AFP. «Les jeux virtuels peuvent amener à des dérapages» qui ne se produiraient pas dans la «vraie» vie, selon lui. Mais ce psychologue clinicien et du sport attaché aux Creps d'Antibes et de Boulouris-St Raphaël rappelle que des pilotes ont aussi provoqué des accidents «en vrai» et que le jeu vidéo peut révéler des «failles» dans la personnalité de sportifs de haut niveau.