FRAM-KING FULDA S7 - La Fuldamobil: une trois-roues stable en polyester

Dans les premières années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, les voitures à proprement parler étaient uniquement à la portée de quelques rares Allemands – à plus forte raison disponibles. La plupart des usines automobiles étaient en ruines. Celles qui avaient survécu (à l’exception de la célèbre usine de Wolfsbourg) sont passées aux mains des puissances victorieuses à titre de réparation. Le besoin d’alternatives bon marché et peu coûteuses à fabriquer à la voiture de tourisme pour tous ceux qui voulaient passer d’une moto à un véhicule à plusieurs voies n’a pas tardé à se faire sentir.

En mars 1950, le grossiste en produits électriques, Karl Schmitt, et l’étudiant en génie mécanique, Norbert Stevenson, ont présenté, à l’occasion du défilé du carnaval de Fulda, une «trois-roues stable, entièrement protégée des éléments», fabriquée de série quelque temps plus tard sous la dénomination de Fuldamobil.

Les Suédois prennent le relais

Même si la Suède était officiellement neutre durant la Seconde Guerre mondiale et a, de ce fait, été relativement épargnée, ses habitants ont eux aussi manifesté, au milieu des années 1950, leur intérêt pour les microcars équipées d’un moteur de moto. En 1957, le fabricant de bicyclettes de Helsingborg, King, a ainsi obtenu la licence pour fabriquer en Suède la nouvelle Fuldamobil S7 avec une carrosserie polyester. Les corps de carrosseries était fabriqués sur l’île de Ven, située à une vingtaine de kilomètres au sud de Helsingborg, avant d’être acheminés vers le continent pour l’assemblage final. Les châssis du véhicule à trois roues étaient usinées à Uppsala, à environ 600 kilomètres au nord de Stockholm, chez le concurrent Fram, racheté par King en 1955. Le moteur Sachs de 191 cm³ refroidi par air d’une puissance de 10 ch à 5250 tr/min était celui du modèle d’origine allemand.

Quatre marches arrière

Au niveau conduite, la Fram-King Fulda n’est pas différente de la Fuldamobil S7 allemande. En une minute, le moteur deux temps à un cylindre développant 15 Nm propulse le véhicule biplace de 310 kg à une vitesse maximale de 80 km/h – au besoin et si le cœur vous en dit, c’est même possible en marche arrière. Car la transmission à quatre vitesses non synchronisée n’a pas qu’une marche arrière, mais quatre. Pour reculer avec la FKF S7, il faut changer le sens de rotation du moteur.