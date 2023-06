La fumée des incendies au Canada survolera la Suisse jeudi

Météosuisse annonce mardi sur son blog que les particules qui atteignent l’Europe , issues des incendies au Canada, ont l’air d’impacter un peu la visibilité et de donner au ciel un aspect opaque. Mais la situation n’a «rien à voir» avec les images de New York il y a quelques semaines. Les mesures de qualité de l’air n’ont pas l’air d’être impactées par la présence de ces aérosols, ce qui suggère qu’ils se trouvent principalement en altitude selon Météosuisse. L’air ne devrait donc pas être pollué sous nos latitudes.

Le passage de ce panache de fumée au-dessus de la Suisse est attendu dès jeudi soir. Météosuisse prévoit que la formation d’averses et d’orages va favoriser «un lessivage de ces aérosols» et va donc probablement diminuer leur concentration dans l’atmosphère. On peut s’attendre à un ciel un peu opaque et peut-être à un soleil un peu rouge au coucher. Météosuisse dit attendre de voir si les mesures de particules fines au Jungfraujoch à presque 3000 m d’altitude détecteront ces aérosols.