France/Suisse : La fumée du monstre incendie dans le Jura gagne le ciel vaudois

Depuis mardi, quelque 460 hectares ont déjà été la proie des flammes. «La propagation de l’incendie du secteur des communes de Vescles et de Cernon» s’est accélérée jeudi après-midi et mobilise 90 sapeurs-pompiers et 28 engins, a indiqué la préfecture du Jura dans un communiqué, soulignant que des agriculteurs les épaulent en noyant des lisières de forêt. Elle a indiqué que l’intégralité de la commune de Cernon avait été évacuée par précaution et qu’environ 250 personnes avaient été mises à l’abri. Un accueil leur a été proposé sur la base nautique de la commune voisine de Bellecin.