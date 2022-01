Espace : La fusée Ariane 6 en route vers Kourou pour des essais

Les principaux éléments de la fusée Ariane 6 ont quitté leurs sites de production européens pour la Guyane, où ils seront testés sur leur pas de tir avant le vol inaugural du lanceur.

Vol inaugural en avril

Interface fusée-pas de tir, remplissage et vidange des réservoirs, logiciels de vols… «Il est essentiel d’anticiper tous les risques potentiels et de finaliser toutes les vérifications dans les conditions les plus proches possible du vol pour assurer la réussite du lancement inaugural d’Ariane 6», explique Franck Huiban, directeur des programmes civils d’ArianeGroup, cité dans le communiqué.