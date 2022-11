Etats-Unis: La fusion entre deux géants de l’édition définitivement enterrée

États-Unis : La fusion entre deux géants de l’édition définitivement enterrée

Avec 10’000 salariés dans le monde et près de 15’000 livres publiés par an, Penguin domine le marché de l’édition aux États-Unis. (Image d’illustration)

L’opération, portant sur un montant de 2,18 milliards de dollars (2,10 milliards de francs suisses), avait été annoncée en novembre 2020 et aurait réuni deux des cinq plus importants éditeurs américains. Mais le ministère américain de la Justice, qui depuis l’arrivée au pouvoir de Joe Biden a durci la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, s’est opposé à cette fusion et a porté plainte un an plus tard.