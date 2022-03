Test : La fusion «Final Fantasy» et «Nioh» fonctionne très bien

Spin-off de la licence nippone, «Stranger Of Paradise» lorgne du côté du studio Team Ninja.

«Stranger Of Paradise: Final Fantasy Origin»: derrière ce nom à rallonge se cache un titre développé par les créateurs de la saga «Nioh». Il met en scène Jack et ses amis, qui doivent surmonter différentes épreuves afin de restaurer l’éclat des cristaux de Cornélia, un royaume envahi par les forces du mal. De la cité royale de Cornélia à la ville portuaire de Pravoka en passant par le Temple du Chaos, on retrouve tout au long du périple des lieux chers à «Final Fantasy».