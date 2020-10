Lausanne : La future Riponne présentée dans une expo

La Ville de Lausanne va présenter les projets de réaménagement de la place de la Riponne et du Tunnel dans le cadre d’une exposition qui se déroulera du 7 au 28 octobre.

La Ville de Lausanne organise une exposition sur les projets de réaménagement des places de la Riponne et du Tunnel. Les sept idées primées l’an dernier lors d’un concours urbanistique, ainsi que les 27 autres projets non retenus, seront présentés.

Installée sur la fontaine de la Riponne, l’exposition sera visible du 7 au 28 octobre, indique jeudi la capitale vaudoise. Une dizaine de moments d’échanges sont aussi prévus, notamment un débat lors de la soirée de vernissage en présence du syndic de Lausanne Grégoire Junod, des membres du jury et des auteurs des projets vainqueurs en 2019.

Plus de végétation

L’objectif de l’exposition et des débats consiste à «débattre des orientations esquissées au sein de la Ville et dessiner avec la population l’image directrice du site Riponne\Tunnel en vue des travaux qui débuteront en 2024», explique la Municipalité.

Les sept projets sélectionnés l’an dernier prévoient plus de végétation, moins de places de parc, des espaces de jeu et des terrasses sur les deux places, souvent considérées comme des échecs urbanistiques. La proposition arrivée en tête, intitulée «In-between» et imaginée par l’Espagnole Silvia Gonzalez Porqueres, propose notamment d’ajouter un marché couvert sur la Riponne.