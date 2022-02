ARCHITECTE DES GRISONS – La future villa bunker de Kanye West sera pour le moins originale

En décembre dernier, Kanye West (qui a officiellement changé son nom en octobre et s’appelle désormais Ye) s’est rendu dans les Grisons, où il a non seulement tranquillement dîné au restaurant Casa Casutt, à Ilanz et fait de la musique en compagnie de l’auteur-compositeur Linard Bardill, mais également rencontré l’architecte suisse, Valerio Olgiati, notamment pour discuter des plans pour deux habitations privées, une école et une ville.

Architecte suisse de renom, Valerio Olgiati est le fils de l’architecte Rudolf Olgiati. Dimhcs / CC BY-SA 4.0

Interrogé par le quotidien «Tagblatt», Valerio Olgiati explique: «Il s’est avéré qu’il était fan de mon travail et qu’il voulait construire avec moi le monde qui l’entoure». Kanye West aurait ainsi été séduit par le style minimaliste et brutaliste du Grison. Ensemble, ils ont visité plusieurs bâtiments conçus par l’architecte, notamment l’auditorium Plantahof à Landquart et la Maison jaune à Flims.

Parmi les œuvres de Valerio Olgiati, on trouve notamment l’Atelier de Linard Bardill, à Scharans, … Brutarchitekt / CC BY-SA 4.0 … la Maison jaune à Flims … Brutarchitekt / CC BY-SA 4.0 … et l’auditorium Plantahof à Landquart. Le style de Valerio Olgiati est clairement reconnaissable et correspond manifestement tout à fait à ce que recherche Ye West. Valerio Olgiati

Une habitation souterraine avec puits de lumière

Il y a quelques jours, l’architecte a, pour la première fois, posté sur Instagram le plan de la villa qu’il a conçue pour Ye. Malheureusement, le bureau de Valerio Olgiati a décliné la demande d’interview de 20 minutes Lifestyle, mais certains détails du projet ont d’ores et déjà été révélés.

La maison doit voir le jour dans l’État de Wyoming, où Ye West possède un grand terrain. Elle devrait avoir une superficie d’environ 4000 m² et se trouver à dix mètres sous terre. Le plan montre une entrée en arrondi et une piscine ronde. La cuisine à gauche aura un toit en pavillon qui sortira probablement de terre. Les cinq chambres à coucher donneront sur l’arrière et auront chacune une salle de bain attenante, également en arrondi.

«Ce sera un monde à part, un royaume à part», souligne Valerio Olgiati. Les pièces auront une hauteur sous plafond de cinq mètres et la lumière du jour sera apportée à travers des puits de lumière situés en surface.

Au cœur de la villa, il y aura une immense cour qui sera végétalisée avec des plantes en provenance des quatre coins du monde.

Autres projets architecturaux

La prochaine étape est une visite dans le Wyoming pour étudier le terrain à bâtir de près. Kanye West a déjà plusieurs autres projets en tête avec Valerio Olgiati: une deuxième habitation privée devrait voir le jour à Los Angeles, tout comme une école privée pour une centaine d’enfants.