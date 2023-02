Genève : La future zone industrielle de Bernex sur les rails

Le site poussera sur 150’000 m² de surface naturelle et agricole.

La future zone industrielle et artisanale des Rouettes, à Bernex, a obtenu l’aval des conseillers municipaux. Le vote mardi soir a été serré, comme le relève la «Tribune de Genève»: 10 voix pour, 7 contre et 3 abstentions. Le site, qui prendra place près de l’autoroute de contournement, accueillera environ un millier d’emplois. L’usine de Caran d’Ache doit s’y installer, tout comme des PME (Petites et moyennes entreprises). Des activités indispensables aux finances de la commune, qui a de nombreux projets en cours, ont rappelé les autorités.