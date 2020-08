Album «Acrimonium»

La Gale, une rappeuse toujours aussi furieuse

L’artiste vaudoise a publié vendredi 31 juillet 2020 son troisième disque. S’il explore des sonorités plus old-school que le précédents, les textes, eux, sont toujours aussi incisifs.

La Lausannoise La Gale est de retour avec «Acrimonium», troisième album paru vendredi 31 juillet 2020. Le disque aurait dû arriver en avril, mais sa sortie a été repoussée à cause du virus. Dans tous les cas, la rappeuse de 36 ans, silencieuse musicalement depuis 2015 et l’excellent «Salem City Rockers», est toujours aussi vindicative et rageuse dans ses textes.

«Aujourd’hui, on se fait chier avec le rock! Le hip-hop est bien plus punk», glissait-elle d’ailleurs dans «24heures». Côté son, La Gale a opté pour un mélange de «productions futuristes avec des sonorités ouvertement old-school». «Le Diable», «Mon ombre» ou «Mordre» en sont les meilleurs exemples. Dans ce dernier morceau, on y retrouve même un petit sample de «Killing Me Softly With His Song» (1994) des mythiques Fugees. Joli clin d’oeil!