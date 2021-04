Crise bancaire au Liban : La galère des étudiants libanais à l’étranger

Au Liban, les parents manifestent pour réclamer le droit d’envoyer à leurs enfants leur propre argent, bloqué par les banques.

Pour réaliser son rêve et devenir le premier médecin de sa famille, Mohamed Sleiman est parti étudier au Bélarus. Aujourd’hui, à cause de la crise bancaire au Liban, son pays natal, il est menacé d’expulsion s’il ne paye pas ses frais de scolarité.

Comme lui, des milliers d’étudiants libanais à l’étranger se démènent depuis plus d’un an avec les restrictions des banques libanaises, déménageant pour réduire leurs dépenses, sautant un repas ou travaillant pour financer leurs études. Au Liban, leurs parents manifestent régulièrement pour réclamer le droit d’envoyer à leur progéniture leur propre argent, pris en otage par les banques. Sans succès.

«Si je me fais jeter de l’université, mon avenir sera perdu. Et ce sera la faute de l’Etat libanais», accuse Mohamed, 23 ans, lors d’un appel vidéo avec l’AFP depuis sa chambre à Minsk. Les économies familiales, déposées en dollars, sont inaccessibles, en raison des restrictions sur les retraits et les transferts imposées depuis l’automne 2019.