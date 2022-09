La garde à vue de Kaaris a été levée

France : La garde à vue du rappeur Kaaris a été levée

Kaaris n’est plus en garde à vue au poste de police de Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l’Essonne, en France. Le rappeur y a été entendu, durant quinze heures, après le dépôt d’ une plainte de son ex-compagne pour des faits de violences . «Il est heureux d’avoir pu s’exprimer devant la justice pour répondre aux mensonges de son ex sur Internet», ont déclaré les avocats du meilleur ennemi de Booba à France Info .

La femme, qui a partagé durant quatorze ans la vie de l’artiste français d’origine ivoirienne, a porté plainte en juillet 2022 pour des coups de pied et de poing qu’elle aurait reçus en janvier 2021. On rappellera que Kaaris avait par le passé nié ces violences et avait déposé une plainte contre son ex pour dénonciation calomnieuse.