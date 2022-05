Suisse: «La garde alternée doit être mieux ancrée dans la loi»

Motion discutée mi-mai

«Il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de pouvoir établir et maintenir avec ses deux parents une relation durable et équilibrée, et donc de pouvoir bénéficier d’une stabilité relationnelle dès la séparation, ce que ne permet pas pleinement le droit actuel», affirme Sidney Kamerzin. Et d’ajouter: «Il est établi que dans la majorité des cas, l’intérêt supérieur de l’enfant est généralement mieux préservé par une garde partagée qu’avec une garde unique avec droit de visite usuel. Et dans les cas de conflits parentaux, même élevés, il n’est pas plus prétérité qu’avec une garde unique, le facteur le plus déterminant étant la qualité de la relation des parents respectifs avec leur(s) enfant(s).»