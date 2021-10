Etats-Unis – La garde-robe d’Amy Winehouse mise aux enchères

États-Unis : La garde-robe d’Amy Winehouse mise aux enchères

Les parents d’Amy Winehouse, Mitch et Janis, souhaitent grâce à cette vente, prévue à Californie en novembre, préserver «l’héritage et la mémoire» de leur fille Amy.

Plus de 800 objets ayant appartenu à Amy Winehouse seront mis en vente. AFP

Des robes par dizaines – dont la fameuse qu’Amy Winehouse portait lors de son dramatique dernier concert un mois avant sa mort en 2011 – des livres, disques, sacs et objets ayant appartenu à la diva britannique de la soul seront mis aux enchères en Californie en novembre.

La maison Julien’s Auctions expose depuis lundi à New York un échantillon des plus de 800 robes, bustiers, pantalons, shorts, chaussures, sous-vêtements, lunettes, instruments de musique, livres et disques estimés au total à «un à deux millions de dollars», avant une vente aux enchères à Beverly Hills les 6 et 7 novembre.

«C’est très difficile d’avoir à organiser des enchères avec les parents d’un enfant décédé», a reconnu Martin Nolan, directeur de Julien’s Auctions en présentant à l’AFP la collection d’objets personnels de la chanteuse et musicienne britannique disparue le 23 juillet 2011, à l’âge de 27 ans, après une consommation massive d’alcool.

«Le sujet est très sensible et il leur a fallu du temps pour accepter de donner (les objets) en se rendant compte, bien entendu, que des fans, des musées, des collectionneurs du monde entier voudront posséder ces articles», a expliqué Martin Nolan.

«Une icône de la mode»

D’après lui, les parents d’Amy Winehouse, Mitch et Janis, souhaitent grâce à cette vente préserver «l’héritage et la mémoire» de leur fille et récolter des fonds pour leur fondation d’aide aux jeunes adultes souffrant d’addictions aux drogues et à l’alcool. L’artiste britannique, plusieurs fois récompensée pour son album «Back to Black» en 2006, a toujours évoqué ses expériences personnelles de dépendance à l’alcool et aux stupéfiants dans des chansons imprégnées de jazz et soul.

Son dernier concert en juin 2011 à Belgrade avait marqué les esprits lorsque, manifestement ivre, elle avait été huée et sifflée par le public dont une partie avait quitté la salle. La tournée avait été annulée et Amy Winehouse était décédée un mois plus tard. Ce soir-là, elle portait une mini-robe verte et noire avec des motifs en soie de fleurs et de bambous, dessinée par sa styliste de cœur Naomi Parry. Le vêtement est estimé entre 15’000 et 20’000 dollars (13’900 et 18’500 francs).

«Toutes ces robes représentent Amy, une musicienne fantastique, mais aussi une icône de la mode», a salué Martin Nolan. À l’instar des musiciens Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison et Kurt Cobain, Amy Winehouse a été ajoutée au tristement célèbre «club 27» d’artistes décédés à l’âge de 27 ans.