Décès du pape émérite : La Garde suisse rend hommage à Benoît XVI

La Garde suisse pontificale a rendu hommage à l’ancien pape Benoît XVI décédé samedi à l’âge de 95 ans, assurant que le servir avait été un grand honneur. «C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la nouvelle du décès de notre pape émérite, Benoît XVI », a déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux la plus ancienne armée du monde, créée en 1506 par le pape Jules II et composée de 135 hommes au total. «Cela a été un grand honneur pour tous les gardes qui ont servi durant ses huit ans à la tête de l’Église catholique de pouvoir être à son service. Requiem», ajoute le message.

Avec leur célèbre uniforme bouffant à rayures bleues, jaunes et rouges et leur casque orné de plumes, les gardes suisses font le bonheur des touristes pour les photos. Pour être membre de la Garde suisse, il faut être Suisse, catholique-romain pratiquant, célibataire, avoir entre 19 et 30 ans et mesurer au moins 1m74.