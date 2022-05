Football : La gardienne marque depuis son camp

Le championnat féminin anglais de deuxième division s’est achevé par un but de près de 70 mètres, inscrit par la gardienne de Lewes contre Liverpool.

L’équipe féminine du Liverpool FC a fait coup double il y a une semaine, en validant à la fois un titre de champion de D2 ainsi qu’une promotion dans l’élite du football féminin anglais. Mais la saison s’est terminée cette semaine par une défaite et un but gag sur la pelouse de Lewes. Lors du dernier match du championnat, Lewes a non seulement mis fin à une série de 14 victoires des Reds toutes compétitions confondues, mais a surtout marqué un but improbable, inscrit par la gardienne Tatiana Saunders sur un coup franc de près de 70 mètres. Rien que ça.