Convivialité pour les passagers : La gare centrale de Zurich est la plus agréable d’Europe

Une association de consommateurs a analysé les grandes gares européennes en fonction de leur convivialité pour les passagers. La gare centrale de Zurich arrive en tête de liste.

L’évaluation portait notamment sur l’accessibilité de la gare pour les voyageurs en fauteuil roulant, les personnes à mobilité réduite ou les malvoyants, sur la gratuité du wifi et sur l’étendue de l’offre de restauration et de shopping sur place. La gare de Berne, qui est la seule autre gare suisse à avoir été évaluée pour cette liste, se classe 27e, avec 67,2 points.

Les CFF se réjouissent du résultat

La gare centrale de Zurich a surtout marqué des points grâce à ses possibilités de shopping, explique l’autrice de l’étude, Maria Chaplia. «Même si la gare n’a pas le plus grand nombre de destinations internationales et nationales, elle offre un grand nombre de boutiques, de kiosques, de restaurants et de snacks parmi lesquels les voyageurs peuvent choisir.»

L’indice doit permettre aux voyageurs comme aux exploitants de savoir qui est le plus à l’écoute des passagers, explique Maria Chaplia. «De plus, avec les réfugiés ukrainiens qui cherchent la sécurité en Europe, il peut être salvateur que des services importants, comme le wifi gratuit, l’accès pour les personnes en fauteuil roulant et la disponibilité de boutiques et de kiosques, soient proposés dans les gares.»