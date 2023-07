La gare de Bussigny salie par des tags qui insultent les femmes

Vandalisme d’ampleur inédite

«Il y a déjà eu des déprédations à Bussigny par le passé, mais pas d'une telle ampleur. Ce sont des tags à caractère sexiste, ce que la Municipalité ne saurait tolérer. Elle condamne fermement ces déprédations et espère que l'enquête de la police permettra d'identifier et de condamner les auteurs», a déclaré lundi la syndique Patricia Spack Isenrich. La commune a «insisté sur le fait que le nettoyage devait être fait le plus rapidement possible, au vu du contenu des tags». Les nettoyeurs s’affairent depuis samedi. Lundi matin, ils étaient toujours à pied-œuvre. Et sur Facebook, leur travail est grandement salué.