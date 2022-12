La gare CFF de Genève-Aéroport modernisée et plus lumineuse

Genève : La gare de l’aéroport modernisée et plus lumineuse

Coup de jeune pour la gare de l’aéroport de Genève. Des travaux de modernisation du site, débutés en septembre 2020, viennent de se finir. Les quais et leurs accès, soit escaliers, escalators et ascenseurs, ont été rénovés et transformés, informent les CFF mardi. Les quais ont été rehaussés, passant de 42 à 55 cm, pour offrir plus de confort pour entrer dans les trains, particulièrement pour les personnes en situation de handicap, les familles avec poussette et les voyageurs avec valises.