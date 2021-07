Vaud - La gare de Lausanne est à nouveau accessible. Les trains recirculent

Tout revient progressivement à la normale, à la gare de Lausanne. Les deux valises abandonnées entre les quais 5 et 6 ont été ouvertes par l’équipe chargée du déminage. Elles ne contenaient que des habits.

«La gare est ainsi rouverte et les trains recirculent progressivement depuis 15h20», précise Roger Müller, l’un des porte-parole de la p olice cantonale vaudoise. Les perturbations au réseau CFF devraient s’atténuer au fil des minutes, pour rentrer dans l’ordre, dans le courant de l’après-midi.

Des trains ont changé de direction

De 13h10 à 15h20, les trains grandes lignes ont rebroussé leur chemin à Vevey, Palézieux, Morges et Yverdon-les-Bains. Idem pour Les trains régionaux à Renens, Lutry et La Conversion, selon une information des CFF.

Durant près de deux heure, les lignes de bus ont été mises en service pour remplacer les trains supprimés sur les itinéraires Lausanne – Lutry, Lausanne – La Conversion et Lausanne – Vevey. La liaison avec Renens a été assurée via les métros M1 et M2.